Dell Technologies Aktie News: Dell Technologies am Freitagnachmittag mit Aufschlag

Die Dell Technologies-Aktie stieg im New York-Handel. Um 16:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 496,50 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im S&P 500, der derzeit bei 7'796 Punkten notiert. Der Kurs der Dell Technologies-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 500,00 USD zu. Mit einem Wert von 498,00 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 209'726 Dell Technologies-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 13.08.2026 bei 514,00 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 3,52 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 22.01.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 110,26 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 77,79 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Dell Technologies-Aktie.

Die Dividendenausschüttung für Dell Technologies-Aktionäre betrug im Jahr 2026 2,10 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,48 USD belaufen. Die Bilanz zum am 30.04.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Dell Technologies am 28.05.2026. Das EPS wurde auf 5,24 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,37 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 43.85 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 23.39 Mrd. USD umgesetzt.

Analysten erwarten für 2027 einen Gewinn in Höhe von 18,65 USD je Dell Technologies-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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