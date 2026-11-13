Dell Technologies Aktie News: Dell Technologies am Freitagabend im Keller

Die Dell Technologies-Aktie musste um 20:26 Uhr Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 7,0 Prozent auf 345,01 USD abwärts. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der derzeit bei 7'554 Punkten notiert. Bei 330,75 USD markierte die Dell Technologies-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 367,27 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 1'158'346 Dell Technologies-Aktien.

Am 19.09.2026 erreichte der Anteilsschein mit 595,51 USD ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 72,61 Prozent. Bei einem Wert von 110,26 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (22.01.2026). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 68,04 Prozent.

Zuletzt erhielten Dell Technologies-Aktionäre im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 2,10 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,52 USD aus. Die Zahlen des am 31.07.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Dell Technologies am 01.09.2026. In Sachen EPS wurden 6,34 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Dell Technologies 1,70 USD je Aktie eingenommen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 56,72 Prozent auf 46.91 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 29.94 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Dell Technologies-Aktie in Höhe von 25,92 USD im Jahr 2027 aus.

Redaktion finanzen.ch

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