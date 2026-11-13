|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
13.11.2026 20:27:13
Dell Technologies Aktie News: Dell Technologies am Freitagabend im Keller
Die Aktie von Dell Technologies gehört am Freitagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 7,0 Prozent auf 345,01 USD.
Die Dell Technologies-Aktie musste um 20:26 Uhr Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 7,0 Prozent auf 345,01 USD abwärts. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der derzeit bei 7'554 Punkten notiert. Bei 330,75 USD markierte die Dell Technologies-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 367,27 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 1'158'346 Dell Technologies-Aktien.
Am 19.09.2026 erreichte der Anteilsschein mit 595,51 USD ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 72,61 Prozent. Bei einem Wert von 110,26 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (22.01.2026). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 68,04 Prozent.
Zuletzt erhielten Dell Technologies-Aktionäre im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 2,10 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,52 USD aus. Die Zahlen des am 31.07.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Dell Technologies am 01.09.2026. In Sachen EPS wurden 6,34 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Dell Technologies 1,70 USD je Aktie eingenommen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 56,72 Prozent auf 46.91 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 29.94 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Dell Technologies-Aktie in Höhe von 25,92 USD im Jahr 2027 aus.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Dell Technologies-Aktie
S&P 500-Wert Dell Technologies-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Dell Technologies von vor 10 Jahren verdient
S&P 500-Wert Dell Technologies-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Dell Technologies von vor 5 Jahren verdient
S&P 500-Papier Dell Technologies-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Dell Technologies von vor 3 Jahren verdient
Trading Signals: Henkel - Der Umbau trägt Früchte
Starke Quartalszahlen, eine erhöhte Prognose und milliardenschwere Übernahmen sorgen für Schwung bei Henkel. Auch an der Börse läuft es rund: Die Aktie zählt 2026 zu den DAX-Outperformern und nimmt nun Kurs auf das Fünf-Jahres-Hoch.Weiterlesen!
Nachrichten zu Dell Technologies
|
13.11.26
|Freitagshandel in New York: S&P 500 schlussendlich in Rot (finanzen.ch)
|
13.11.26
|Dell Technologies Aktie News: Dell Technologies am Freitagabend im Keller (finanzen.ch)
|
13.11.26
|Schwacher Handel in New York: S&P 500 schwächelt nachmittags (finanzen.ch)
|
13.11.26
|Schwacher Handel: S&P 500 fällt am Freitagmittag (finanzen.ch)
|
13.11.26
|Dell Technologies Aktie News: Dell Technologies am Freitagnachmittag mit kräftigen Verlusten (finanzen.ch)
|
11.11.26
|Aufschläge in New York: S&P 500 nachmittags mit Kursplus (finanzen.ch)
|
11.11.26
|S&P 500-Handel aktuell: S&P 500 zeigt sich fester (finanzen.ch)
|
11.11.26
|S&P 500-Wert Dell Technologies-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Dell Technologies von vor 10 Jahren verdient (finanzen.ch)
Analysen zu Dell Technologies
US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
Während KI und grosse Technologiekonzerne die Börse prägen, geraten andere Branchen aus dem Blickfeld vieler Anleger. Doch können gerade dort interessante Chancen entstehen?
In dieser Ausgabe von Wall Street Live spricht Olivia mit Tim Schäfer über die US-Midterms, die Stimmung in New York und die Reaktionen an der Börse. Ausserdem erklärt Tim, weshalb er US-Hausbauer und etablierte Lebensmittelkonzerne spannend findet – und warum er auch bei deutlichen Kursverlusten an seiner langfristigen Anlagestrategie festhält.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Dell Technologies am 13.11.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI geht schwächer ins Wochenende -- DAX letztlich wenig bewegt -- Dow zum Handelsende wenig bewegt - Technologiewerte schwach -- Asiens Börsen schliessen mehrheitlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt gab im Freitagshandel nach. Der deutsche Leitindex tendierte seitwärts. Die US-Börsen fanden vor dem Wochenende keine gemeinsame Richtung. Die Börsen in Asien zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend mit Abgaben.