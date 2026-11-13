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13.11.2026 16:29:00
Dell Technologies Aktie News: Dell Technologies am Freitagnachmittag mit kräftigen Verlusten
Die Aktie von Dell Technologies gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Dell Technologies gab in der New York-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 9,0 Prozent auf 337,92 USD abwärts.
Um 16:28 Uhr ging es für die Dell Technologies-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 9,0 Prozent auf 337,92 USD. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im S&P 500, der im Moment bei 7'506 Punkten realisiert. Die höchsten Verluste verbuchte die Dell Technologies-Aktie bis auf 337,54 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 367,27 USD. Bisher wurden via New York 315'312 Dell Technologies-Aktien gekauft oder verkauft.
Am 19.09.2026 erreichte der Anteilsschein mit 595,51 USD ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Dell Technologies-Aktie mit einem Kursplus von 76,23 Prozent wieder erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 22.01.2026 auf bis zu 110,26 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 67,37 Prozent könnte die Dell Technologies-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
2026 wurde eine Dividende von Höhe von 2,10 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,52 USD. Am 01.09.2026 lud Dell Technologies zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.07.2026 endete. Das EPS lag bei 6,34 USD. Im letzten Jahr hatte Dell Technologies einen Gewinn von 1,70 USD je Aktie eingefahren. Der Umsatz lag bei 46.91 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 56,72 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 29.94 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Dell Technologies-Aktie in Höhe von 25,92 USD im Jahr 2027 aus.
Redaktion finanzen.ch
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