Dell Technologies Aktie News: Investoren trennen sich am Abend vermehrt von Dell Technologies

Die Aktie verlor um 20:26 Uhr in der New York-Sitzung 0,4 Prozent auf 574,49 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im S&P 500, der zurzeit bei 7'805 Punkten liegt. In der Spitze fiel die Dell Technologies-Aktie bis auf 549,00 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 556,02 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 565'467 Dell Technologies-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 19.09.2026 bei 595,51 USD. Mit einem Zuwachs von mindestens 3,66 Prozent könnte die Dell Technologies-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Anteilsschein verbuchte am 22.01.2026 Kursverluste bis auf 110,26 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Dell Technologies-Aktie derzeit noch 80,81 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2026 erhielten Dell Technologies-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,10 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 4,31 USD. Dell Technologies liess sich am 01.09.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.07.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 6,34 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Dell Technologies ein EPS von 1,70 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 56,72 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 29.94 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 46.91 Mrd. USD ausgewiesen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Dell Technologies-Aktie in Höhe von 35,39 USD im Jahr 2029 aus.

Redaktion finanzen.ch

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