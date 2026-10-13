Dell Technologies Aktie 44433929 / US24703L2025
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13.10.2026 16:29:00
Dell Technologies Aktie News: Dell Technologies am Nachmittag im Plus
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Dell Technologies. Zuletzt sprang die Dell Technologies-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,1 Prozent auf 577,52 USD zu.
Die Dell Technologies-Aktie stieg im New York-Handel. Um 16:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,1 Prozent auf 577,52 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im S&P 500, der zurzeit bei 7'803 Punkten liegt. Die Dell Technologies-Aktie legte bis auf 579,54 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den New York-Handel startete das Papier bei 556,02 USD. Zuletzt wechselten 283'796 Dell Technologies-Aktien den Besitzer.
Am 19.09.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 595,51 USD an. Mit einem Zuwachs von mindestens 3,12 Prozent könnte die Dell Technologies-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 22.01.2026 bei 110,26 USD. Derzeit notiert die Dell Technologies-Aktie damit 423,78 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Dell Technologies-Aktionäre bezogen im Jahr 2026 über eine Dividende in Höhe von 2,10 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 4,31 USD belaufen. Die Bilanz zum am 31.07.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Dell Technologies am 01.09.2026. Der Gewinn je Aktie lag bei 6,34 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,70 USD je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Dell Technologies im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 56,72 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 46.91 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 29.94 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Beim Gewinn 2029 gehen Experten vorab davon aus, dass Dell Technologies ein EPS in Höhe von 35,39 USD in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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