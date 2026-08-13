Dell Technologies Aktie 44433929 / US24703L2025
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13.08.2026 16:29:00
Dell Technologies Aktie News: Dell Technologies am Nachmittag im Plus
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Dell Technologies. Zuletzt ging es für das Dell Technologies-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 3,0 Prozent auf 499,00 USD.
Die Dell Technologies-Aktie konnte um 16:28 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 3,0 Prozent auf 499,00 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im S&P 500, der zurzeit bei 7'813 Punkten liegt. Den höchsten Wert des Tages markierte die Dell Technologies-Aktie bei 514,00 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 501,95 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 512'842 Dell Technologies-Aktien den Besitzer.
Am 13.08.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 514,00 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 3,01 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Dell Technologies-Aktie. Bei 110,26 USD fiel das Papier am 22.01.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Dell Technologies-Aktie liegt somit 352,57 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Nachdem Dell Technologies seine Aktionäre 2026 mit 2,10 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,48 USD je Aktie ausschütten. Am 28.05.2026 hat Dell Technologies die Kennzahlen zum am 30.04.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 5,24 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,37 USD je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Dell Technologies mit einem Umsatz von insgesamt 43.85 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 23.39 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 87,49 Prozent gesteigert.
Analysten erwarten für 2027 einen Gewinn in Höhe von 18,65 USD je Dell Technologies-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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