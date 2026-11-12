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12.11.2026 20:27:13
Dell Technologies Aktie News: Dell Technologies tendiert am Abend um Nulllinie
Wenig Veränderung zeigt am Donnerstagabend die Aktie von Dell Technologies. Zum Vortag unverändert notierte die Dell Technologies-Aktie zuletzt im New York-Handel bei 373,46 USD.
Die Dell Technologies-Aktie kam im New York-Handel um 20:26 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 373,46 USD. So zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im S&P 500, der bislang bei 7'609 Punkten steht. Die Dell Technologies-Aktie legte bis auf 382,60 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die grössten Abgaben verzeichnete die Dell Technologies-Aktie bis auf 338,88 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 338,88 USD. Bisher wurden heute 856'186 Dell Technologies-Aktien gehandelt.
Am 19.09.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 595,51 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Dell Technologies-Aktie ist somit 59,46 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 110,26 USD. Dieser Wert wurde am 22.01.2026 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Dell Technologies-Aktie derzeit noch 70,48 Prozent Luft nach unten.
Im Jahr 2026 wurde eine Dividende in Höhe von 2,10 USD an Dell Technologies-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,52 USD. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Dell Technologies am 01.09.2026 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 6,34 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,70 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 56,72 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 46.91 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 29.94 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.
Experten taxieren den Dell Technologies-Gewinn für das Jahr 2027 auf 25,92 USD je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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