Dell Technologies Aktie News: Dell Technologies am Donnerstagnachmittag im Keller

Die Dell Technologies-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 16:28 Uhr um 5,3 Prozent auf 354,05 USD ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im S&P 500, der zurzeit bei 7'591 Punkten liegt. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Dell Technologies-Aktie bisher bei 338,88 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 338,88 USD. Zuletzt wechselten via New York 407'094 Dell Technologies-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 595,51 USD erreichte der Titel am 19.09.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Dell Technologies-Aktie liegt somit 40,55 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 22.01.2026 bei 110,26 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Dell Technologies-Aktie derzeit noch 68,86 Prozent Luft nach unten.

Für Dell Technologies-Aktionäre gab es im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 2,10 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,52 USD ausgeschüttet werden. Die Zahlen des am 31.07.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Dell Technologies am 01.09.2026. Das EPS wurde auf 6,34 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,70 USD je Aktie erzielt worden. Dell Technologies hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 46.91 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 56,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 29.94 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Dell Technologies einen Gewinn von 25,92 USD je Aktie in der Bilanz 2027 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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