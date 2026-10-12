Dell Technologies Aktie 44433929 / US24703L2025
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12.10.2026 20:27:13
Dell Technologies Aktie News: Dell Technologies am Abend mit Kursabschlägen
Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Dell Technologies. Die Dell Technologies-Aktie gab im New York-Handel zuletzt um 2,0 Prozent auf 574,50 USD nach.
Um 20:26 Uhr fiel die Dell Technologies-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 2,0 Prozent auf 574,50 USD ab. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der bislang bei 7'800 Punkten steht. Das bisherige Tagestief markierte Dell Technologies-Aktie bei 565,38 USD. Bei 576,33 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 516'332 Dell Technologies-Aktien den Besitzer.
Bei 595,51 USD markierte der Titel am 19.09.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 3,66 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 110,26 USD am 22.01.2026. Derzeit notiert die Dell Technologies-Aktie damit 421,04 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 4,31 USD. Im Vorjahr hatte Dell Technologies 2,10 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Die Bilanz zum am 31.07.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Dell Technologies am 01.09.2026. Das EPS belief sich auf 6,34 USD gegenüber 1,70 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Umsatzseitig wurden 46.91 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Dell Technologies 29.94 Mrd. USD umgesetzt.
Von Analysten wird erwartet, dass Dell Technologies im Jahr 2030 44,88 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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