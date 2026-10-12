Dell Technologies Aktie 44433929 / US24703L2025
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12.10.2026 16:29:00
Dell Technologies Aktie News: Dell Technologies am Montagnachmittag mit Einbussen
Die Aktie von Dell Technologies gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Dell Technologies-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 1,5 Prozent auf 577,48 USD abwärts.
Um 16:28 Uhr ging es für die Dell Technologies-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 1,5 Prozent auf 577,48 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der derzeit bei 7'805 Punkten notiert. Das bisherige Tagestief markierte Dell Technologies-Aktie bei 572,00 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 576,33 USD. Zuletzt wechselten 245'571 Dell Technologies-Aktien den Besitzer.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 19.09.2026 bei 595,51 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 3,12 Prozent über dem aktuellen Kurs der Dell Technologies-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 22.01.2026 bei 110,26 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die Dell Technologies-Aktie mit einem Verlust von 80,91 Prozent wieder erreichen.
Für Dell Technologies-Aktionäre gab es im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 2,10 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 4,31 USD ausgeschüttet werden. Am 01.09.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 6,34 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,70 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat Dell Technologies im vergangenen Quartal 46.91 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 56,72 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Dell Technologies 29.94 Mrd. USD umsetzen können.
Für das Jahr 2030 gehen Analysten von einem Dell Technologies-Gewinn in Höhe von 44,88 USD je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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