Dell Technologies Aktie News: Anleger decken sich am Mittwochabend mit Dell Technologies ein

Um 20:26 Uhr ging es für das Dell Technologies-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 7,1 Prozent auf 472,29 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im S&P 500, der im Moment bei 7'755 Punkten tendiert. Die Dell Technologies-Aktie zog in der Spitze bis auf 473,80 USD an. Zur Startglocke stand der Titel bei 459,40 USD. Von der Dell Technologies-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 451'681 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 06.08.2026 bei 485,37 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 2,77 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Dell Technologies-Aktie. Bei 110,26 USD erreichte der Anteilsschein am 22.01.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 76,65 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenausschüttung für Dell Technologies-Aktionäre betrug im Jahr 2026 2,10 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,48 USD belaufen. Am 28.05.2026 legte Dell Technologies die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.04.2026 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 5,24 USD, nach 1,37 USD im Vorjahresvergleich. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 43.85 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 87,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 23.39 Mrd. USD in den Büchern standen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2027 auf 18,61 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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