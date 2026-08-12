Dell Technologies Aktie News: Dell Technologies gewinnt am Mittwochnachmittag an Fahrt

Die Aktionäre schickten das Papier von Dell Technologies nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 16:28 Uhr 4,8 Prozent auf 462,31 USD. Damit gibt das Wertpapier dem S&P 500, der bei 7'751 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Dell Technologies-Aktie bisher bei 465,00 USD. Bei 459,40 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Zuletzt wurden via New York 183'235 Dell Technologies-Aktien umgesetzt.

Am 06.08.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 485,37 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 4,99 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 110,26 USD fiel das Papier am 22.01.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 76,15 Prozent könnte die Dell Technologies-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Zuletzt erhielten Dell Technologies-Aktionäre im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 2,10 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,48 USD aus. Am 28.05.2026 äusserte sich Dell Technologies zu den Kennzahlen des am 30.04.2026 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 5,24 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,37 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Dell Technologies im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 87,49 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 43.85 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 23.39 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Dell Technologies einen Gewinn von 18,61 USD je Aktie in der Bilanz 2027 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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