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11.11.2026 20:27:13
Dell Technologies Aktie News: Dell Technologies verteuert sich am Abend kräftig
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von Dell Technologies. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 13,7 Prozent auf 380,09 USD zu.
Im New York-Handel gewannen die Dell Technologies-Papiere um 20:26 Uhr 13,7 Prozent. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im S&P 500, der im Moment bei 7'625 Punkten tendiert. Den höchsten Wert des Tages markierte die Dell Technologies-Aktie bei 384,69 USD. Bei 360,00 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via New York 1'099'682 Dell Technologies-Aktien umgesetzt.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 595,51 USD. Dieser Kurs wurde am 19.09.2026 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 56,68 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 22.01.2026 bei 110,26 USD. Der derzeitige Kurs der Dell Technologies-Aktie liegt somit 244,72 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,52 USD. Im Vorjahr erhielten Dell Technologies-Aktionäre 2,10 USD je Wertpapier. Die Bilanz zum am 31.07.2026 abgelaufenen Quartal legte Dell Technologies am 01.09.2026 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 6,34 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,70 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 46.91 Mrd. USD – ein Plus von 56,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Dell Technologies 29.94 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Dell Technologies-Aktie in Höhe von 25,92 USD im Jahr 2027 aus.
Redaktion finanzen.ch
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Dell Technologies am 11.11.2026
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