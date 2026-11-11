Dell Technologies Aktie News: Dell Technologies springt am Mittwochnachmittag hoch

Die Aktionäre schickten das Papier von Dell Technologies nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 16:28 Uhr 10,1 Prozent auf 368,11 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im S&P 500, der aktuell bei 7'582 Punkten steht. Zwischenzeitlich stieg die Dell Technologies-Aktie sogar auf 369,82 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 360,00 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Dell Technologies-Aktien beläuft sich auf 515'189 Stück.

Am 19.09.2026 erreichte der Anteilsschein mit 595,51 USD ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Dell Technologies-Aktie somit 38,19 Prozent niedriger. Am 22.01.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 110,26 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Dell Technologies-Aktie damit 233,86 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Dell Technologies-Anleger erhielten im Jahr 2026 eine Dividende von 2,10 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,52 USD aus. Am 01.09.2026 lud Dell Technologies zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.07.2026 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 6,34 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,70 USD je Aktie vermeldet. Das vergangene Quartal hat Dell Technologies mit einem Umsatz von insgesamt 46.91 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 29.94 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 56,72 Prozent gesteigert.

In der Dell Technologies-Bilanz dürfte laut Analysten 2027 25,92 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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