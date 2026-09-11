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11.09.2026 20:27:13

Dell Technologies Aktie News: Dell Technologies am Abend im Bullenmodus

Dell Technologies Aktie News: Dell Technologies am Abend im Bullenmodus

Die Aktie von Dell Technologies zählt am Freitagabend zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt wies die Dell Technologies-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 10,5 Prozent auf 560,00 USD nach oben.

Dell Technologies
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Um 20:26 Uhr konnte die Aktie von Dell Technologies zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 10,5 Prozent auf 560,00 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im S&P 500, der derzeit bei 7'667 Punkten notiert. Das bisherige Tageshoch markierte die Dell Technologies-Aktie bei 567,70 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 521,74 USD. Bisher wurden via New York 1'496'719 Dell Technologies-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 567,70 USD markierte der Titel am 11.09.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 1,38 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 110,26 USD ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Dell Technologies-Aktie 80,31 Prozent sinken.

Experten gehen davon aus, dass Dell Technologies-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,50 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Dell Technologies 2,10 USD aus. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Dell Technologies am 01.09.2026. Dell Technologies hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 6,34 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,70 USD je Aktie gewesen. Dell Technologies hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 46.91 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 56,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 29.94 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Von Analysten wird erwartet, dass Dell Technologies im Jahr 2027 25,88 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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