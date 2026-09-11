Dell Technologies Aktie 44433929 / US24703L2025
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11.09.2026 16:29:00
Dell Technologies Aktie News: Dell Technologies springt am Freitagnachmittag an
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Dell Technologies. Zuletzt konnte die Aktie von Dell Technologies zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 10,9 Prozent auf 561,71 USD.
Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 10,9 Prozent auf 561,71 USD zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im S&P 500, der zurzeit bei 7'671 Punkten liegt. Die Dell Technologies-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 562,50 USD aus. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 521,74 USD. Von der Dell Technologies-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 673'845 Stück gehandelt.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 562,66 USD. Dieser Kurs wurde am 10.09.2026 erreicht. Der derzeitige Kurs der Dell Technologies-Aktie liegt somit 0,17 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 22.01.2026 Kursverluste bis auf 110,26 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Dell Technologies-Aktie damit 409,44 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Die Dividendenausschüttung für Dell Technologies-Aktionäre betrug im Jahr 2026 2,10 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,50 USD belaufen. Am 01.09.2026 lud Dell Technologies zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.07.2026 endete. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 6,34 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,70 USD je Aktie erzielt worden. Dell Technologies hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 46.91 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 56,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 29.94 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.
Den erwarteten Gewinn je Dell Technologies-Aktie für das Jahr 2027 setzen Experten auf 25,88 USD fest.
Redaktion finanzen.ch
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