Dell Technologies Aktie 44433929 / US24703L2025
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11.08.2026 20:27:13
Dell Technologies Aktie News: Dell Technologies am Abend auf rotem Terrain
Die Aktie von Dell Technologies gehört am Dienstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Dell Technologies-Aktie gab im New York-Handel zuletzt um 4,3 Prozent auf 438,00 USD nach.
Der Dell Technologies-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Um 20:26 Uhr verlor das Papier 4,3 Prozent auf 438,00 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der derzeit bei 7'727 Punkten notiert. Der Kurs der Dell Technologies-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 431,44 USD nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 449,89 USD. Zuletzt wurden via New York 487'708 Dell Technologies-Aktien umgesetzt.
Am 06.08.2026 markierte das Papier bei 485,37 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Dell Technologies-Aktie ist somit 10,82 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 22.01.2026 bei 110,26 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 74,83 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Experten gehen davon aus, dass Dell Technologies-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,48 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Dell Technologies 2,10 USD aus. Die Bilanz zum am 30.04.2026 abgelaufenen Quartal legte Dell Technologies am 28.05.2026 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 5,24 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,37 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Dell Technologies im vergangenen Quartal 43.85 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 87,49 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Dell Technologies 23.39 Mrd. USD umsetzen können.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2027 auf 18,61 USD je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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