Dell Technologies Aktie News: Dell Technologies am Dienstagnachmittag mit roten Vorzeichen

Die Dell Technologies-Aktie notierte im New York-Handel um 16:28 Uhr mit Abschlägen von 2,6 Prozent bei 445,99 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im S&P 500, der zurzeit bei 7'757 Punkten liegt. In der Spitze fiel die Dell Technologies-Aktie bis auf 431,44 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 449,89 USD. Bisher wurden heute 252'718 Dell Technologies-Aktien gehandelt.

Bei 485,37 USD markierte der Titel am 06.08.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 8,83 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 110,26 USD am 22.01.2026. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 75,28 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2026 wurde eine Dividende in Höhe von 2,10 USD an Dell Technologies-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,48 USD. Dell Technologies liess sich am 28.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.04.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 5,24 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,37 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Dell Technologies im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 87,49 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 43.85 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 23.39 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Den erwarteten Gewinn je Dell Technologies-Aktie für das Jahr 2027 setzen Experten auf 18,61 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

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