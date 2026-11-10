Dell Technologies Aktie News: Dell Technologies am Dienstagabend mit Kurseinbussen

Die Dell Technologies-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 20:26 Uhr um 4,1 Prozent auf 332,00 USD ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im S&P 500, der zurzeit bei 7'507 Punkten liegt. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Dell Technologies-Aktie bisher bei 321,25 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 336,60 USD. Bisher wurden heute 683'875 Dell Technologies-Aktien gehandelt.

Am 19.09.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 595,51 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 79,37 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 22.01.2026 bei 110,26 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 66,79 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Dell Technologies-Aktie.

Nachdem Dell Technologies seine Aktionäre 2026 mit 2,10 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,52 USD je Aktie ausschütten. Am 01.09.2026 legte Dell Technologies die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.07.2026 endete, vor. Das EPS lag bei 6,34 USD. Im letzten Jahr hatte Dell Technologies einen Gewinn von 1,70 USD je Aktie eingefahren. Beim Umsatz wurden 46.91 Mrd. USD gegenüber 29.94 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Experten taxieren den Dell Technologies-Gewinn für das Jahr 2027 auf 25,92 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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