Dell Technologies Aktie News: Dell Technologies am Nachmittag mit roten Vorzeichen

Der Dell Technologies-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Um 16:28 Uhr verlor das Papier 1,4 Prozent auf 341,44 USD. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der bislang bei 7'521 Punkten steht. Im Tief verlor die Dell Technologies-Aktie bis auf 328,60 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 336,60 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 202'040 Dell Technologies-Aktien umgesetzt.

Bei 595,51 USD erreichte der Titel am 19.09.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Dell Technologies-Aktie ist somit 74,41 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 110,26 USD. Dieser Wert wurde am 22.01.2026 erreicht. Mit Abgaben von 67,71 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Für Dell Technologies-Aktionäre gab es im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 2,10 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,52 USD ausgeschüttet werden. Am 01.09.2026 hat Dell Technologies in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.07.2026 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 6,34 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,70 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz lag bei 46.91 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 56,72 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 29.94 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2027 25,92 USD je Aktie in den Dell Technologies-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Dell Technologies-Aktie

S&P 500-Wert Dell Technologies-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Dell Technologies von vor 5 Jahren verdient

S&P 500-Papier Dell Technologies-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Dell Technologies von vor 3 Jahren verdient

Super Micro-Aktie hebt ab und reisst Dell und HPE mit - doch Zweifel bleiben