Dell Technologies Aktie News: Dell Technologies am Abend mit Kursabschlägen

Um 20:26 Uhr ging es für die Dell Technologies-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 3,9 Prozent auf 514,20 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der aktuell bei 7'590 Punkten steht. In der Spitze fiel die Dell Technologies-Aktie bis auf 513,22 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 525,00 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 542'595 Dell Technologies-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 562,66 USD erreichte der Titel am 09.09.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 9,42 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 110,26 USD ab. Mit Abgaben von 78,56 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2026 wurde eine Dividende in Höhe von 2,10 USD an Dell Technologies-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,50 USD. Am 01.09.2026 legte Dell Technologies die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.07.2026 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 6,34 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,70 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat Dell Technologies im vergangenen Quartal 46.91 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 56,72 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Dell Technologies 29.94 Mrd. USD umsetzen können.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2027 liegen bei durchschnittlich 25,88 USD je Dell Technologies-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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