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Dell Technologies Aktie 44433929 / US24703L2025

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10.09.2026 16:29:00

Dell Technologies Aktie News: Dell Technologies am Nachmittag mit Verlusten

Dell Technologies Aktie News: Dell Technologies am Nachmittag mit Verlusten

Die Aktie von Dell Technologies gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Der Dell Technologies-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 3,2 Prozent auf 518,35 USD.

Dell Technologies
419.39 CHF -6.80%
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Die Dell Technologies-Aktie musste um 16:28 Uhr im New York-Handel abgeben und fiel um 3,2 Prozent auf 518,35 USD. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im S&P 500, der im Moment bei 7'603 Punkten realisiert. In der Spitze büsste die Dell Technologies-Aktie bis auf 515,22 USD ein. Den New York-Handel startete das Papier bei 525,00 USD. Der Tagesumsatz der Dell Technologies-Aktie belief sich zuletzt auf 250'586 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 09.09.2026 bei 562,66 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 8,55 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 22.01.2026 Kursverluste bis auf 110,26 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 78,73 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

2026 wurde eine Dividende von Höhe von 2,10 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,50 USD. Am 01.09.2026 lud Dell Technologies zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.07.2026 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 6,34 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Dell Technologies ein EPS von 1,70 USD je Aktie vermeldet. Das vergangene Quartal hat Dell Technologies mit einem Umsatz von insgesamt 46.91 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 29.94 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 56,72 Prozent gesteigert.

Für das Jahr 2027 gehen Analysten von einem Dell Technologies-Gewinn in Höhe von 25,88 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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