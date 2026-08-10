Dell Technologies Aktie News: Dell Technologies am Montagabend gefragt

Die Aktie notierte um 20:26 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 2,9 Prozent auf 467,10 USD zu. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im S&P 500, der im Moment bei 7'749 Punkten tendiert. Zwischenzeitlich stieg die Dell Technologies-Aktie sogar auf 474,57 USD. Bei 461,75 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 536'671 Dell Technologies-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 06.08.2026 bei 485,37 USD. Mit einem Zuwachs von 3,91 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 22.01.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 110,26 USD ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Dell Technologies-Aktie mit einem Verlust von 76,39 Prozent wieder erreichen.

Nach 2,10 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,48 USD je Dell Technologies-Aktie. Die Bilanz zum am 30.04.2026 abgelaufenen Quartal legte Dell Technologies am 28.05.2026 vor. Das EPS wurde auf 5,24 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Dell Technologies 1,37 USD je Aktie verdient. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 43.85 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 87,49 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Dell Technologies einen Umsatz von 23.39 Mrd. USD eingefahren.

Analysten erwarten für 2027 einen Gewinn in Höhe von 18,48 USD je Dell Technologies-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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