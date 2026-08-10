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10.08.2026 16:29:00

Dell Technologies Aktie News: Dell Technologies gewinnt am Nachmittag an Fahrt

Dell Technologies Aktie News: Dell Technologies gewinnt am Nachmittag an Fahrt

Die Aktie von Dell Technologies gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt stieg die Dell Technologies-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 4,5 Prozent auf 474,17 USD.

Dell Technologies
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Das Papier von Dell Technologies legte um 16:28 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 4,5 Prozent auf 474,17 USD. Damit gibt das Wertpapier dem S&P 500, der bei 7'765 Punkten notiert, etwas Rückenwind. In der Spitze gewann die Dell Technologies-Aktie bis auf 474,50 USD. Bei 461,75 USD eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 225'432 Dell Technologies-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 485,37 USD. Dieser Kurs wurde am 06.08.2026 erreicht. 2,36 Prozent Plus fehlen der Dell Technologies-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei einem Wert von 110,26 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (22.01.2026). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Dell Technologies-Aktie derzeit noch 76,75 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2026 erhielten Dell Technologies-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,10 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,48 USD. Die Zahlen des am 30.04.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Dell Technologies am 28.05.2026. Der Gewinn je Aktie lag bei 5,24 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,37 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 43.85 Mrd. USD – ein Plus von 87,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Dell Technologies 23.39 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Von Analysten wird erwartet, dass Dell Technologies im Jahr 2027 18,48 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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