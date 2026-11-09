|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
09.11.2026 20:27:13
Dell Technologies Aktie News: Dell Technologies am Abend mit sattem Kursplus
Die Aktie von Dell Technologies gehört am Montagabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Dell Technologies konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 9,3 Prozent auf 346,52 USD.
Die Aktie legte um 20:26 Uhr in der New York-Sitzung 9,3 Prozent auf 346,52 USD zu. Damit gibt das Wertpapier dem S&P 500, der bei 7'546 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Dell Technologies-Aktie legte bis auf 354,35 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 338,66 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 667'216 Dell Technologies-Aktien.
Am 19.09.2026 markierte das Papier bei 595,51 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Dell Technologies-Aktie ist somit 71,85 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 110,26 USD am 22.01.2026. Abschläge von 68,18 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Nachdem Dell Technologies seine Aktionäre 2026 mit 2,10 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,82 USD je Aktie ausschütten. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Dell Technologies am 01.09.2026 vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 6,34 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,70 USD je Aktie generiert. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 56,72 Prozent auf 46.91 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 29.94 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
In der Dell Technologies-Bilanz dürfte laut Analysten 2027 25,92 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Dell Technologies-Aktie
S&P 500-Wert Dell Technologies-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Dell Technologies von vor 5 Jahren verdient
S&P 500-Papier Dell Technologies-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Dell Technologies von vor 3 Jahren verdient
Super Micro-Aktie hebt ab und reisst Dell und HPE mit - doch Zweifel bleiben
Trading Signals: Bayer - Die Wende nimmt Gestalt an
Mit einem überraschend starken Quartal, einem florierenden Pharmageschäft und sinkenden Schulden meldet sich der Traditionskonzern nach einer jahrelangen Schwächephase eindrucksvoll zurück. Auch an der Börse läuft es wieder rund, die Aktie nimmt das Jahreshoch ins Visier.Weiterlesen!
Nachrichten zu Dell Technologies
|
20:27
|Dell Technologies Aktie News: Dell Technologies am Abend mit sattem Kursplus (finanzen.ch)
|
16:29
|Dell Technologies Aktie News: Dell Technologies am Montagnachmittag mit sattem Kursplus (finanzen.ch)
|
04.11.26
|S&P 500-Wert Dell Technologies-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Dell Technologies von vor 5 Jahren verdient (finanzen.ch)
|
28.10.26
|S&P 500-Papier Dell Technologies-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Dell Technologies von vor 3 Jahren verdient (finanzen.ch)
|
27.10.26
|S&P 500-Handel aktuell: S&P 500 legt letztendlich zu (finanzen.ch)
|
27.10.26
|Pluszeichen in New York: S&P 500 mit Gewinnen (finanzen.ch)
|
27.10.26
|S&P 500-Handel aktuell: S&P 500 präsentiert sich fester (finanzen.ch)
Analysen zu Dell Technologies
Amgen, United Rentals & Targa Resources: 3 Aktien rein, 3 raus -Rebalancing im BX Musterportfolio mit François Bloch
Amgen, United Rentals und Targa Resources: Drei US-Aktien kommen neu ins BX Muster-Portfolio. ABB, HSBC und Hochtief verlassen das Portfolio. Welche Überlegungen stecken hinter dem aktuellen Rebalancing?
✅ Amgen(AMGN): Welche Rolle spielen Dividenden, Buchwertentwicklung und ein breit aufgestelltes Pharmageschäft bei der Auswahl?
✅ United Rentals (URI): Wie entwickelt sich das Geschäft mit der Vermietung von Baumaschinen und welche Bedeutung haben Cashflow und US-Konjunktur?
✅ Targa Resources (TRGP): Warum kehrt das Energieinfrastruktur-Unternehmen ins Portfolio zurück und welche Kennzahlen stehen im Mittelpunkt?
❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerDow deutlich fester -- SMI schliesst höher -- DAX zum Handelsende weit im Plus -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt zog zum Wochenstart an, während der deutsche Leitindex noch deutlicher zulegte. Auch der Dow zeigt sich sehr freundlich. Die Börsen in Asien verbuchten am Montag mehrheitlich Gewinne.