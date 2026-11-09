Dell Technologies Aktie News: Dell Technologies am Abend mit sattem Kursplus

Die Aktie legte um 20:26 Uhr in der New York-Sitzung 9,3 Prozent auf 346,52 USD zu. Damit gibt das Wertpapier dem S&P 500, der bei 7'546 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Dell Technologies-Aktie legte bis auf 354,35 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 338,66 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 667'216 Dell Technologies-Aktien.

Am 19.09.2026 markierte das Papier bei 595,51 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Dell Technologies-Aktie ist somit 71,85 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 110,26 USD am 22.01.2026. Abschläge von 68,18 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem Dell Technologies seine Aktionäre 2026 mit 2,10 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,82 USD je Aktie ausschütten. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Dell Technologies am 01.09.2026 vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 6,34 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,70 USD je Aktie generiert. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 56,72 Prozent auf 46.91 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 29.94 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

In der Dell Technologies-Bilanz dürfte laut Analysten 2027 25,92 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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