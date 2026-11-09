Dell Technologies Aktie News: Dell Technologies am Montagnachmittag mit sattem Kursplus

Die Dell Technologies-Aktie notierte im New York-Handel um 16:28 Uhr in Grün und gewann 10,2 Prozent auf 349,38 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im S&P 500, der derzeit bei 7'516 Punkten notiert. In der Spitze legte die Dell Technologies-Aktie bis auf 350,00 USD zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 338,66 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 263'484 Dell Technologies-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 19.09.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 595,51 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Dell Technologies-Aktie somit 41,33 Prozent niedriger. Bei 110,26 USD fiel das Papier am 22.01.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 68,44 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Zuletzt erhielten Dell Technologies-Aktionäre im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 2,10 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,82 USD aus. Dell Technologies gewährte am 01.09.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.07.2026 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 6,34 USD. Im letzten Jahr hatte Dell Technologies einen Gewinn von 1,70 USD je Aktie eingefahren. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 46.91 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 56,72 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Dell Technologies einen Umsatz von 29.94 Mrd. USD eingefahren.

In der Dell Technologies-Bilanz dürfte laut Analysten 2027 25,92 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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