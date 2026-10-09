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09.10.2026 20:27:13

Dell Technologies Aktie News: Dell Technologies tendiert am Freitagabend fester

Dell Technologies Aktie News: Dell Technologies tendiert am Freitagabend fester

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagabend der Anteilsschein von Dell Technologies. Zuletzt wies die Dell Technologies-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 1,6 Prozent auf 583,64 USD nach oben.

Dell Technologies
477.51 CHF -1.78%
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Um 20:26 Uhr ging es für das Dell Technologies-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 1,6 Prozent auf 583,64 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im S&P 500, der derzeit bei 7'812 Punkten notiert. Den Tageshöchststand markierte die Dell Technologies-Aktie bei 595,00 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 582,00 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 540'094 Dell Technologies-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 595,51 USD erreichte der Titel am 19.09.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 2,03 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 110,26 USD erreichte der Anteilsschein am 22.01.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 81,11 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Dell Technologies-Aktionäre bezogen im Jahr 2026 über eine Dividende in Höhe von 2,10 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 4,31 USD belaufen. Dell Technologies liess sich am 01.09.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.07.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 6,34 USD, nach 1,70 USD im Vorjahresvergleich. Im abgelaufenen Quartal hat Dell Technologies 46.91 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 56,72 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 29.94 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Analysten erwarten für 2030 einen Gewinn in Höhe von 44,88 USD je Dell Technologies-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Hadrian / Shutterstock.com
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