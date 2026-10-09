Dell Technologies Aktie News: Dell Technologies verzeichnet am Nachmittag kaum Ausschläge

Kaum Bewegung liess sich um 16:28 Uhr bei der Dell Technologies-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via New York bei 574,38 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Gewinn-neutralen Werten im S&P 500, der zurzeit bei 7'794 Punkten liegt. Bei 595,00 USD markierte die Dell Technologies-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die Dell Technologies-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 568,00 USD ab. Bei 582,00 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Zuletzt wechselten 258'405 Dell Technologies-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 19.09.2026 auf bis zu 595,51 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Dell Technologies-Aktie somit 3,55 Prozent niedriger. Am 22.01.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 110,26 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 80,80 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2026 erhielten Dell Technologies-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,10 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 4,31 USD. Am 01.09.2026 äusserte sich Dell Technologies zu den Kennzahlen des am 31.07.2026 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 6,34 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,70 USD je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite standen 46.91 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 29.94 Mrd. USD umgesetzt.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Dell Technologies einen Gewinn von 44,88 USD je Aktie in der Bilanz 2030 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Dell Technologies-Aktie

S&P 500-Titel Dell Technologies-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Dell Technologies von vor 5 Jahren verdient

S&P 500-Papier Dell Technologies-Aktie: So viel hätte eine Investition in Dell Technologies von vor 3 Jahren abgeworfen

S&P 500-Wert Dell Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Dell Technologies von vor einem Jahr abgeworfen