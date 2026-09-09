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09.09.2026 20:27:13

Dell Technologies Aktie News: Dell Technologies reagiert am Abend positiv

Dell Technologies Aktie News: Dell Technologies reagiert am Abend positiv

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von Dell Technologies. Das Papier von Dell Technologies konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 1,2 Prozent auf 540,49 USD.

Dell Technologies
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Das Papier von Dell Technologies konnte um 20:26 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 1,2 Prozent auf 540,49 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im S&P 500, der derzeit bei 7'642 Punkten notiert. Die Dell Technologies-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 562,66 USD aus. Den New York-Handel startete das Papier bei 540,50 USD. Bisher wurden via New York 705'995 Dell Technologies-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 09.09.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 562,66 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Dell Technologies-Aktie derzeit noch 4,10 Prozent Luft nach oben. Bei einem Wert von 110,26 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (22.01.2026). Mit Abgaben von 79,60 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Zuletzt erhielten Dell Technologies-Aktionäre im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 2,10 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,50 USD aus. Am 01.09.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS lag bei 6,34 USD. Im letzten Jahr hatte Dell Technologies einen Gewinn von 1,70 USD je Aktie eingefahren. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Dell Technologies im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 56,91 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 46.97 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 29.94 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2027 25,88 USD je Aktie in den Dell Technologies-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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