Dell Technologies Aktie 44433929 / US24703L2025
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09.09.2026 16:29:00
Dell Technologies Aktie News: Dell Technologies reagiert am Nachmittag positiv
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Dell Technologies. Zuletzt konnte die Aktie von Dell Technologies zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 4,4 Prozent auf 557,33 USD.
Die Dell Technologies-Aktie stieg im New York-Handel. Um 16:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 4,4 Prozent auf 557,33 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im S&P 500, der im Moment bei 7'645 Punkten tendiert. Zwischenzeitlich stieg die Dell Technologies-Aktie sogar auf 562,66 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 540,50 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 330'825 Dell Technologies-Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 09.09.2026 bei 562,66 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 0,96 Prozent über dem aktuellen Kurs der Dell Technologies-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 110,26 USD am 22.01.2026. Mit einem Kursverlust von 80,22 Prozent würde die Dell Technologies-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Dell Technologies-Anleger erhielten im Jahr 2026 eine Dividende von 2,10 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,50 USD aus. Am 01.09.2026 hat Dell Technologies die Kennzahlen zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Dell Technologies hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 6,34 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,70 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 56,91 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 46.97 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 29.94 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Experten gehen davon aus, dass Dell Technologies im Jahr 2027 25,88 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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