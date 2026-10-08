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08.10.2026 20:27:13

Dell Technologies Aktie News: Dell Technologies am Donnerstagabend mit roter Tendenz

Dell Technologies Aktie News: Dell Technologies am Donnerstagabend mit roter Tendenz

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Dell Technologies. Die Dell Technologies-Aktie notierte zuletzt im New York-Handel in Rot und verlor 0,8 Prozent auf 574,59 USD.

Dell Technologies
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Die Aktie notierte um 20:26 Uhr mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 0,8 Prozent auf 574,59 USD. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im S&P 500, der im Moment bei 7'761 Punkten realisiert. In der Spitze büsste die Dell Technologies-Aktie bis auf 564,96 USD ein. Den Handelstag beging das Papier bei 567,00 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 431'740 Dell Technologies-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 595,51 USD erreichte der Titel am 19.09.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 3,64 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 110,26 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (22.01.2026). Der derzeitige Kurs der Dell Technologies-Aktie liegt somit 421,12 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für Dell Technologies-Aktionäre betrug im Jahr 2026 2,10 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,50 USD belaufen. Am 01.09.2026 äusserte sich Dell Technologies zu den Kennzahlen des am 31.07.2026 ausgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 6,34 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,70 USD je Aktie erzielt worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 56,72 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 46.91 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 29.94 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Der Gewinn 2027 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 25,89 USD je Dell Technologies-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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