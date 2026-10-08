Dell Technologies Aktie News: Dell Technologies präsentiert sich am Nachmittag stärker

Die Dell Technologies-Aktie stand in der New York-Sitzung um 16:28 Uhr 0,6 Prozent im Plus bei 582,50 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im S&P 500, der derzeit bei 7'788 Punkten notiert. Den Tageshöchststand markierte die Dell Technologies-Aktie bei 583,45 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 567,00 USD. Zuletzt wechselten 164'418 Dell Technologies-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (595,51 USD) erklomm das Papier am 19.09.2026. Der aktuelle Kurs der Dell Technologies-Aktie ist somit 2,23 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Anteilsschein verbuchte am 22.01.2026 Kursverluste bis auf 110,26 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 81,07 Prozent könnte die Dell Technologies-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,50 USD. Im Vorjahr erhielten Dell Technologies-Aktionäre 2,10 USD je Wertpapier. Dell Technologies liess sich am 01.09.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.07.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 6,34 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,70 USD je Aktie generiert. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Dell Technologies in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 56,72 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 46.91 Mrd. USD im Vergleich zu 29.94 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2027 liegen bei durchschnittlich 25,89 USD je Dell Technologies-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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