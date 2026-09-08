Dell Technologies Aktie News: Dell Technologies tendiert am Abend nordwärts

Um 20:26 Uhr stieg die Dell Technologies-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 1,1 Prozent auf 530,00 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im S&P 500, der aktuell bei 7'692 Punkten steht. Bei 533,29 USD erreichte die Dell Technologies-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 520,67 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 652'606 Dell Technologies-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 05.09.2026 markierte das Papier bei 534,99 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Dell Technologies-Aktie somit 0,93 Prozent niedriger. Bei einem Wert von 110,26 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (22.01.2026). Abschläge von 79,20 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2026 erhielten Dell Technologies-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,10 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,50 USD. Am 01.09.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es stand ein EPS von 6,34 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Dell Technologies noch ein Gewinn pro Aktie von 1,70 USD in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Dell Technologies mit einem Umsatz von insgesamt 46.97 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 29.94 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 56,91 Prozent gesteigert.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2027 25,63 USD je Aktie in den Dell Technologies-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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