Dell Technologies Aktie News: Dell Technologies am Nachmittag leichter

Die Dell Technologies-Aktie notierte im New York-Handel um 16:28 Uhr mit Abschlägen von 1,2 Prozent bei 518,03 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im S&P 500, der zurzeit bei 7'680 Punkten liegt. Die grössten Abgaben verzeichnete die Dell Technologies-Aktie bis auf 515,72 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 520,67 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Dell Technologies-Aktien beläuft sich auf 227'627 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 534,99 USD. Dieser Kurs wurde am 05.09.2026 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 3,27 Prozent über dem aktuellen Kurs der Dell Technologies-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 110,26 USD ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Dell Technologies-Aktie derzeit noch 78,72 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2026 wurde eine Dividende in Höhe von 2,10 USD an Dell Technologies-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,50 USD. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Dell Technologies am 01.09.2026 vor. Dell Technologies hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 6,34 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,70 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz wurden 46.97 Mrd. USD gegenüber 29.94 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2027 auf 25,63 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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