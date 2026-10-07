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Dell Technologies Aktie 44433929 / US24703L2025

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07.10.2026 20:27:13

Dell Technologies Aktie News: Dell Technologies steigt am Abend

Dell Technologies Aktie News: Dell Technologies steigt am Abend

Die Aktie von Dell Technologies zählt am Mittwochabend zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 1,4 Prozent auf 581,98 USD zu.

Dell Technologies
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Die Dell Technologies-Aktie notierte im New York-Handel um 20:26 Uhr in Grün und gewann 1,4 Prozent auf 581,98 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im S&P 500, der derzeit bei 7'800 Punkten notiert. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Dell Technologies-Aktie bisher bei 585,00 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 562,52 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 417'474 Dell Technologies-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 19.09.2026 auf bis zu 595,51 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 2,32 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 110,26 USD. Dieser Wert wurde am 22.01.2026 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 81,05 Prozent könnte die Dell Technologies-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,50 USD, nach 2,10 USD im Jahr 2026. Am 01.09.2026 legte Dell Technologies die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.07.2026 endete, vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 6,34 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,70 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 46.91 Mrd. USD – ein Plus von 56,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Dell Technologies 29.94 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Der Gewinn 2027 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 25,89 USD je Dell Technologies-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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