Dell Technologies Aktie News: Dell Technologies am Nachmittag in Grün

Das Papier von Dell Technologies legte um 16:28 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 1,2 Prozent auf 580,83 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im S&P 500, der aktuell bei 7'774 Punkten steht. Das bisherige Tageshoch markierte die Dell Technologies-Aktie bei 585,00 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 562,52 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Dell Technologies-Aktien beläuft sich auf 188'290 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 19.09.2026 bei 595,51 USD. Derzeit notiert die Dell Technologies-Aktie damit 2,47 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Anteilsschein verbuchte am 22.01.2026 Kursverluste bis auf 110,26 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 81,02 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Dell Technologies-Aktie.

Die Dividendenausschüttung für Dell Technologies-Aktionäre betrug im Jahr 2026 2,10 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,50 USD belaufen. Am 01.09.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 6,34 USD gegenüber 1,70 USD im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 56,72 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 46.91 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 29.94 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2027 auf 25,89 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Dell Technologies-Aktie

S&P 500-Papier Dell Technologies-Aktie: So viel hätte eine Investition in Dell Technologies von vor 3 Jahren abgeworfen

S&P 500-Wert Dell Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Dell Technologies von vor einem Jahr abgeworfen

S&P 500-Titel Dell Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Dell Technologies-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen