Dell Technologies Aktie News: Dell Technologies gewinnt am Abend

Um 20:26 Uhr wies die Dell Technologies-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 2,5 Prozent auf 448,50 USD nach oben. Damit gibt das Wertpapier dem S&P 500, der bei 7'739 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Dell Technologies-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 448,99 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 437,75 USD. Bisher wurden heute 517'524 Dell Technologies-Aktien gehandelt.

Am 06.08.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 485,37 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 8,22 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 110,26 USD ab. Der derzeitige Kurs der Dell Technologies-Aktie liegt somit 306,77 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,48 USD. Im Vorjahr hatte Dell Technologies 2,10 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 28.05.2026 hat Dell Technologies in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.04.2026 – vorgestellt. Es stand ein EPS von 5,24 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Dell Technologies noch ein Gewinn pro Aktie von 1,37 USD in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Dell Technologies 43.85 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 87,49 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 23.39 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Von Analysten wird erwartet, dass Dell Technologies im Jahr 2027 18,48 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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