Dell Technologies Aktie News: Dell Technologies verzeichnet am Nachmittag Verluste

Das Papier von Dell Technologies gab in der New York-Sitzung ab. Um 16:28 Uhr ging es um 4,3 Prozent auf 418,74 USD abwärts. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der aktuell bei 7'750 Punkten steht. Die höchsten Verluste verbuchte die Dell Technologies-Aktie bis auf 417,00 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 437,75 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 224'643 Dell Technologies-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 06.08.2026 bei 485,37 USD. Mit einem Zuwachs von 15,91 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 110,26 USD erreichte der Anteilsschein am 22.01.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 73,67 Prozent könnte die Dell Technologies-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nach 2,10 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,48 USD je Dell Technologies-Aktie. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Dell Technologies am 28.05.2026. Das EPS wurde auf 5,24 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Dell Technologies 1,37 USD je Aktie verdient. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 87,49 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 43.85 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 23.39 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Der Gewinn 2027 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 18,48 USD je Dell Technologies-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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