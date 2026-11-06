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06.11.2026 20:27:13
Dell Technologies Aktie News: Dell Technologies am Freitagabend fester
Die Aktie von Dell Technologies gehört am Freitagabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt stieg die Dell Technologies-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 4,1 Prozent auf 329,78 USD.
Die Dell Technologies-Aktie stieg im New York-Handel. Um 20:26 Uhr verteuerte sich das Papier um 4,1 Prozent auf 329,78 USD. Damit gibt das Wertpapier dem S&P 500, der bei 7'402 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Kurzfristig markierte die Dell Technologies-Aktie bei 350,36 USD ihr bisheriges Tageshoch. Den New York-Handel startete das Papier bei 344,51 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 968'153 Dell Technologies-Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 19.09.2026 bei 595,51 USD. Der aktuelle Kurs der Dell Technologies-Aktie ist somit 80,58 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 22.01.2026 bei 110,26 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 66,57 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Dell Technologies-Aktie.
Dell Technologies-Aktionäre bezogen im Jahr 2026 über eine Dividende in Höhe von 2,10 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,82 USD belaufen. Am 01.09.2026 hat Dell Technologies die Kennzahlen zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 6,34 USD. Im Vorjahresviertel hatte Dell Technologies 1,70 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde auf 46.91 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 29.94 Mrd. USD umgesetzt worden waren.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2027 25,92 USD je Aktie in den Dell Technologies-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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