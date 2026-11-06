Dell Technologies Aktie News: Dell Technologies haussiert am Freitagnachmittag

Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 7,0 Prozent auf 339,16 USD zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im S&P 500, der aktuell bei 7'430 Punkten steht. Die Dell Technologies-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 350,36 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 344,51 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 461'832 Dell Technologies-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (595,51 USD) erklomm das Papier am 19.09.2026. Mit einem Zuwachs von mindestens 75,58 Prozent könnte die Dell Technologies-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 22.01.2026 bei 110,26 USD. Abschläge von 67,49 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,82 USD, nach 2,10 USD im Jahr 2026. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Dell Technologies am 01.09.2026. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 6,34 USD gegenüber 1,70 USD im Vorjahresquartal. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Dell Technologies im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 56,72 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 46.91 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 29.94 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Den erwarteten Gewinn je Dell Technologies-Aktie für das Jahr 2027 setzen Experten auf 25,92 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

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