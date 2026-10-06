Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’789 0.6%  SPI 19’562 0.5%  Dow 51’616 0.7%  DAX 25’462 0.8%  Euro 0.9355 0.3%  EStoxx50 6’275 0.5%  Gold 4’165 0.6%  Bitcoin 71’411 0.2%  Dollar 0.8304 -0.1%  Öl 99.3 -1.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Nestlé3886335Partners Group2460882Holcim1221405Rheinmetall345850Zurich Insurance1107539Sika41879292
Anzeige

Wo Infrastruktur auf Innovation trifft

Hier informieren
Top News
Entgegen klassischer Marktlogik: Goldpreis klettert trotz Fed-Zinsen über 4.000 Dollar
UBS-Aktie in Grün: CEO hebt Bedeutung des US-Geschäfts hervor - Ehemalige CS-Fondsadministrationsgeschäfte an Northern Trust übertragen
Partners Group-Aktie stärker: Britischer Fonds steht vor der Liquidation
Idorsia-Aktie deutlich tiefer: Veröffentlichung neuer Daten zu Blutdruckmittel
findependent-Kolumne: Steigende Zinsen bewegen die Märkte
Suche...
ETF Sparplan

Dell Technologies Aktie 44433929 / US24703L2025

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

06.10.2026 16:29:00

Dell Technologies Aktie News: Dell Technologies zündet am Dienstagnachmittag Kursrakete

Dell Technologies Aktie News: Dell Technologies zündet am Dienstagnachmittag Kursrakete

Die Aktie von Dell Technologies gehört am Dienstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt sprang die Dell Technologies-Aktie im New York-Handel an und legte um 5,5 Prozent auf 582,76 USD zu.

Dell Technologies
481.04 CHF 4.17%
Kaufen Verkaufen

Das Papier von Dell Technologies konnte um 16:28 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 5,5 Prozent auf 582,76 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im S&P 500, der im Moment bei 7'820 Punkten tendiert. Zwischenzeitlich stieg die Dell Technologies-Aktie sogar auf 586,92 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 562,51 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 268'411 Dell Technologies-Aktien.

Am 19.09.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 595,51 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Dell Technologies-Aktie derzeit noch 2,19 Prozent Luft nach oben. Bei 110,26 USD erreichte der Anteilsschein am 22.01.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 81,08 Prozent könnte die Dell Technologies-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Dell Technologies-Anleger erhielten im Jahr 2026 eine Dividende von 2,10 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,50 USD aus. Die Bilanz zum am 31.07.2026 abgelaufenen Quartal legte Dell Technologies am 01.09.2026 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 6,34 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,70 USD je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 56,72 Prozent auf 46.91 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 29.94 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

In der Dell Technologies-Bilanz dürfte laut Analysten 2027 25,89 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Dell Technologies-Aktie

S&P 500-Papier Dell Technologies-Aktie: So viel hätte eine Investition in Dell Technologies von vor 3 Jahren abgeworfen

S&P 500-Wert Dell Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Dell Technologies von vor einem Jahr abgeworfen

S&P 500-Titel Dell Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Dell Technologies-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen


Bildquelle: Hadrian / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Givaudan: Auf den Geschmack gekommen

Der Aromen- und Duftstoffhersteller hat sich zuletzt vom breiten Markt absetzen können. Mit den Neunmonatszahlen könnte Givaudan den nächsten Schub nach oben auslösen.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Dell Technologies

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten