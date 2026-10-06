Dell Technologies Aktie News: Dell Technologies zündet am Dienstagnachmittag Kursrakete

Das Papier von Dell Technologies konnte um 16:28 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 5,5 Prozent auf 582,76 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im S&P 500, der im Moment bei 7'820 Punkten tendiert. Zwischenzeitlich stieg die Dell Technologies-Aktie sogar auf 586,92 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 562,51 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 268'411 Dell Technologies-Aktien.

Am 19.09.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 595,51 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Dell Technologies-Aktie derzeit noch 2,19 Prozent Luft nach oben. Bei 110,26 USD erreichte der Anteilsschein am 22.01.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 81,08 Prozent könnte die Dell Technologies-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Dell Technologies-Anleger erhielten im Jahr 2026 eine Dividende von 2,10 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,50 USD aus. Die Bilanz zum am 31.07.2026 abgelaufenen Quartal legte Dell Technologies am 01.09.2026 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 6,34 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,70 USD je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 56,72 Prozent auf 46.91 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 29.94 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

In der Dell Technologies-Bilanz dürfte laut Analysten 2027 25,89 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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