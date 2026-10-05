Dell Technologies Aktie News: Dell Technologies verliert am Abend

Die Dell Technologies-Aktie notierte im New York-Handel um 20:26 Uhr mit Abschlägen von 2,1 Prozent bei 550,83 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im S&P 500, der zurzeit bei 7'778 Punkten liegt. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Dell Technologies-Aktie bisher bei 546,62 USD. Mit einem Wert von 556,92 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 440'077 Dell Technologies-Aktien den Besitzer.

Am 19.09.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 595,51 USD an. Der derzeitige Kurs der Dell Technologies-Aktie liegt somit 7,50 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 22.01.2026 (110,26 USD). Abschläge von 79,98 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenausschüttung für Dell Technologies-Aktionäre betrug im Jahr 2026 2,10 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,50 USD belaufen. Die Zahlen des am 31.07.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Dell Technologies am 01.09.2026. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 6,34 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,70 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 56,72 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 46.91 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 29.94 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2029 35,27 USD je Aktie in den Dell Technologies-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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