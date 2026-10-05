Dell Technologies Aktie 44433929 / US24703L2025
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05.10.2026 16:29:00
Dell Technologies Aktie News: Dell Technologies am Montagnachmittag billiger
Die Aktie von Dell Technologies gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Dell Technologies-Aktie musste zuletzt im New York-Handel abgeben und fiel um 0,8 Prozent auf 557,91 USD.
Die Dell Technologies-Aktie musste um 16:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 0,8 Prozent auf 557,91 USD abwärts. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der bislang bei 7'756 Punkten steht. Das bisherige Tagestief markierte Dell Technologies-Aktie bei 546,62 USD. Bei 556,92 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 218'054 Dell Technologies-Aktien.
Der Anteilsschein kletterte am 19.09.2026 auf bis zu 595,51 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Dell Technologies-Aktie ist somit 6,74 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 110,26 USD am 22.01.2026. Mit einem Abschlag von mindestens 80,24 Prozent könnte die Dell Technologies-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Dell Technologies-Aktionäre bezogen im Jahr 2026 über eine Dividende in Höhe von 2,10 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,50 USD belaufen. Die Bilanz zum am 31.07.2026 abgelaufenen Quartal legte Dell Technologies am 01.09.2026 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 6,34 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,70 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 46.91 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Dell Technologies 29.94 Mrd. USD umgesetzt.
Für das Jahr 2029 gehen Analysten von einem Dell Technologies-Gewinn in Höhe von 35,27 USD je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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