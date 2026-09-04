Dell Technologies Aktie 44433929 / US24703L2025
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04.09.2026 20:27:13
Dell Technologies Aktie News: Anleger schicken Dell Technologies am Freitagabend ins Plus
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagabend der Anteilsschein von Dell Technologies. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 2,1 Prozent auf 526,99 USD zu.
Um 20:26 Uhr sprang die Dell Technologies-Aktie im New York-Handel an und legte um 2,1 Prozent auf 526,99 USD zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im S&P 500, der aktuell bei 7'714 Punkten steht. Kurzfristig markierte die Dell Technologies-Aktie bei 534,99 USD ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 513,78 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 1'008'810 Dell Technologies-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 04.09.2026 bei 534,99 USD. Mit einem Zuwachs von mindestens 1,52 Prozent könnte die Dell Technologies-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 110,26 USD ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Dell Technologies-Aktie mit einem Verlust von 79,08 Prozent wieder erreichen.
Experten gehen davon aus, dass Dell Technologies-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,50 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Dell Technologies 2,10 USD aus. Am 01.09.2026 hat Dell Technologies in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.07.2026 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 6,34 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,70 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 56,91 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 46.97 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 29.94 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Den erwarteten Gewinn je Dell Technologies-Aktie für das Jahr 2027 setzen Experten auf 25,34 USD fest.
Redaktion finanzen.ch
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