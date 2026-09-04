Dell Technologies Aktie 44433929 / US24703L2025
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04.09.2026 16:29:00
Dell Technologies Aktie News: Dell Technologies präsentiert sich am Nachmittag fester
Die Aktie von Dell Technologies zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt ging es für das Dell Technologies-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 1,1 Prozent auf 521,92 USD.
Die Dell Technologies-Aktie notierte im New York-Handel um 16:28 Uhr in Grün und gewann 1,1 Prozent auf 521,92 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im S&P 500, der im Moment bei 7'726 Punkten tendiert. In der Spitze gewann die Dell Technologies-Aktie bis auf 534,99 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 513,78 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 390'413 Dell Technologies-Aktien umgesetzt.
Am 04.09.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 534,99 USD. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Dell Technologies-Aktie somit 2,44 Prozent niedriger. Bei einem Wert von 110,26 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (22.01.2026). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 78,87 Prozent.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,50 USD. Im Vorjahr hatte Dell Technologies 2,10 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 01.09.2026 lud Dell Technologies zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.07.2026 endete. Das EPS wurde auf 6,34 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,70 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 46.97 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 56,91 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 29.94 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Beim Gewinn 2027 gehen Experten vorab davon aus, dass Dell Technologies ein EPS in Höhe von 25,34 USD in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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