Dell Technologies Aktie News: Dell Technologies tendiert am Abend fester

Die Dell Technologies-Aktie konnte um 20:26 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 4,9 Prozent auf 516,54 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im S&P 500, der aktuell bei 7'754 Punkten steht. Bei 530,50 USD erreichte die Dell Technologies-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 487,85 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 1'866'580 Dell Technologies-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Mit einem Kursgewinn bis auf 530,50 USD erreichte der Titel am 03.09.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 2,70 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 110,26 USD ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 78,65 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2026 wurde eine Dividende in Höhe von 2,10 USD an Dell Technologies-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,50 USD. Am 01.09.2026 hat Dell Technologies die Kennzahlen zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 6,34 USD gegenüber 1,70 USD im Vorjahresquartal. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 56,91 Prozent auf 46.97 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 29.94 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Dell Technologies einen Gewinn von 25,07 USD je Aktie in der Bilanz 2027 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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