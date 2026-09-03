Dell Technologies Aktie News: Dell Technologies verteuert sich am Donnerstagnachmittag

Im New York-Handel gewannen die Dell Technologies-Papiere um 16:28 Uhr 1,5 Prozent. Damit gibt das Wertpapier dem S&P 500, der bei 7'704 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Dell Technologies-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 511,00 USD aus. Bei 487,85 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 624'890 Dell Technologies-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 514,00 USD erreichte der Titel am 14.08.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 2,84 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 22.01.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 110,26 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 77,94 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nach 2,10 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,50 USD je Dell Technologies-Aktie. Am 01.09.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 6,34 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,70 USD je Aktie generiert. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Dell Technologies in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 56,91 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 46.97 Mrd. USD im Vergleich zu 29.94 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Dell Technologies einen Gewinn von 25,07 USD je Aktie in der Bilanz 2027 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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