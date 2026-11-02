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02.11.2026 20:27:13

Dell Technologies Aktie News: Anleger setzen Dell Technologies am Montagabend unter Druck

Dell Technologies Aktie News: Anleger setzen Dell Technologies am Montagabend unter Druck

Die Aktie von Dell Technologies gehört am Montagabend zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Dell Technologies gab in der New York-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 5,1 Prozent auf 402,73 USD abwärts.

Dell Technologies
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Die Dell Technologies-Aktie notierte um 20:26 Uhr im New York-Handel in Rot und verlor 5,1 Prozent auf 402,73 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der aktuell bei 7'566 Punkten steht. Zwischenzeitlich weitete die Dell Technologies-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 401,67 USD aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 423,01 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Dell Technologies-Aktien beläuft sich auf 753'760 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 19.09.2026 bei 595,51 USD. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Dell Technologies-Aktie mit einem Kursplus von 47,87 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 22.01.2026 (110,26 USD). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 72,62 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Dell Technologies-Aktie.

Nach 2,10 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,82 USD je Dell Technologies-Aktie. Am 01.09.2026 lud Dell Technologies zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.07.2026 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 6,34 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,70 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 46.91 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 56,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 29.94 Mrd. USD in den Büchern standen.

Beim Gewinn 2027 gehen Experten vorab davon aus, dass Dell Technologies ein EPS in Höhe von 25,91 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.

Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
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