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02.11.2026 16:29:00
Dell Technologies Aktie News: Dell Technologies am Nachmittag mit roter Tendenz
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Dell Technologies. Die Dell Technologies-Aktie notierte im New York-Handel zuletzt mit Abschlägen von 2,2 Prozent bei 414,88 USD.
Die Dell Technologies-Aktie gab im New York-Handel um 16:28 Uhr um 2,2 Prozent auf 414,88 USD nach. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im S&P 500, der im Moment bei 7'660 Punkten realisiert. Die Abwärtsbewegung der Dell Technologies-Aktie ging bis auf 408,73 USD. Bei 423,01 USD eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via New York 282'615 Dell Technologies-Aktien gekauft oder verkauft.
Am 19.09.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 595,51 USD an. Derzeit notiert die Dell Technologies-Aktie damit 30,33 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 22.01.2026 bei 110,26 USD. Abschläge von 73,42 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Experten gehen davon aus, dass Dell Technologies-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,82 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Dell Technologies 2,10 USD aus. Am 01.09.2026 hat Dell Technologies in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.07.2026 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 6,34 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,70 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat Dell Technologies im vergangenen Quartal 46.91 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 56,72 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Dell Technologies 29.94 Mrd. USD umsetzen können.
Analysten erwarten für 2027 einen Gewinn in Höhe von 25,91 USD je Dell Technologies-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
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• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
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