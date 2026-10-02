Dell Technologies Aktie 44433929 / US24703L2025
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02.10.2026 20:27:13
Dell Technologies Aktie News: Dell Technologies am Abend höher
Die Aktie von Dell Technologies gehört am Freitagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt stieg die Dell Technologies-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 4,2 Prozent auf 564,26 USD.
Um 20:26 Uhr wies die Dell Technologies-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 4,2 Prozent auf 564,26 USD nach oben. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im S&P 500, der aktuell bei 7'715 Punkten steht. Zwischenzeitlich stieg die Dell Technologies-Aktie sogar auf 567,84 USD. Bei 551,02 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Bisher wurden via New York 564'321 Dell Technologies-Aktien gekauft oder verkauft.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 19.09.2026 bei 595,51 USD. Der derzeitige Kurs der Dell Technologies-Aktie liegt somit 5,25 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 22.01.2026 bei 110,26 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 80,46 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Im Jahr 2026 erhielten Dell Technologies-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,10 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,50 USD. Die Zahlen des am 31.07.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Dell Technologies am 01.09.2026. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 6,34 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,70 USD erwirtschaftet worden. Beim Umsatz wurden 46.91 Mrd. USD gegenüber 29.94 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Experten gehen davon aus, dass Dell Technologies im Jahr 2029 35,27 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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Dell Technologies am 02.10.2026
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